新冠肺炎：疫情反彈總理斥公眾掉以輕心　延長禁聚令

法國疫情反彈有加劇趨勢，總理卡斯泰周二（11日）在南部探訪一間醫院深切治療部時，直指公眾掉以輕心，若公眾不合作防疫將難以控制疫情。他同日亦決定將超過5千人活動禁令延長至10月30日。

官方數字顯示從上周六（8日）至本周一（10日）已錄得5000宗新病例，過去一周多以來每日平均新感染數字不斷上升，由上月31日有1056宗，本月10日增至1640宗。法國至今有逾3萬人死於新冠肺炎，包括近日的15名病人。

為遏制疫情，政府除了之前規定在室內地方要戴上口罩外，亦頒令上周末起市政府可自行規定室外戴口罩措施，目前大巴黎區和多個旅遊重點城市的部分街道被列入這措施範圍。

另一方面，超過5千人活動禁令原本計劃在8月15日撤銷，但卡斯泰周二決定將之延長至10月30日。禁制範圍包括音樂會、夏日節日大型活動和體育活動等，遊樂場和表演場地直接受到影響。但卡斯泰表示，各地警署有權自行決定如何推行措施，在嚴密監管遵守衞生措施下可容許衆聚活動。

駐法國記者呂靜儀報道