新冠肺炎：急增13宗本地新症　阿德恩料感染群組將擴大

新西蘭的百日零確診紀錄斷攬後，周四（13日）新增14宗新冠肺炎病例，1宗是輸入病例，其餘13宗是本地感染，全部與日前公布的奧克蘭染病家庭有關。國內的感染群組增至5組，總理阿德恩估計群體感染將進一步增長後才放緩。本地傳播的源頭至今未明，副總理兼外長彼得斯形容，未來36小時是調查的關鍵。

奧克蘭來自同一家庭的4宗社區感染病例，其另外7名家人亦已確診，其中一名確診親戚是該國第二大學校、艾伯特文法學校（Mt Albert Grammar）的學生，曾於周一上課。該校的3000名學生中，有約100名學生被列為患者的密切接觸者，需要自我隔離。

另外3名本地感染患者則在位於奧克蘭、全球最大冷鏈企業Americold的兩個冷藏倉庫工作，確診員工曾接觸早前一名確診者。涉事倉庫分別位於當地近郊及機場，有接收來自包括澳洲、中國及美國等15個國家的進口商品，衞生部正調查病毒是否通過冷藏貨物進入國內。

一夜之間出現多宗新症，引發民眾恐慌性搶購食品，檢測設施周四早上亦排起人龍。奧克蘭的第三階段封鎖原定周五（14日）屆滿，阿德恩表示將在進一步了解傳播詳情，才決定是否延長期限。她直指︰「從我們於新冠病毒的初次經驗所得，當我們找出一個感染群組，它在放緩前會先擴大。我們需預期這個情況會出現。」

新西蘭衞生部承認病毒可能已在社區中傳播數周，惟感染源頭仍未明，當局已做好疫情擴散到奧克蘭以外地區的最壞打算。新西蘭政府將在周五（14日）的內閣會議決定是否延長或加強封鎖奧克蘭，並考慮推遲原定下月19日舉行的全國大選。