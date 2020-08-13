再有示威者死亡　盧卡申科歸咎失業罪犯抗議

白羅斯（舊稱白俄羅斯）總統盧卡申科五度連任，觸發國內大規模示威衝突，周三（12日）再多一人死亡，是第二名身亡的示威者。聯合國人權專員指，示威已導致逾6000人被捕。盧卡申科同日聲稱，「所謂示威者都是有犯罪紀錄的失業者」，促他們找份工作。

英國廣播公司（BBC）報道，至少已有200名示威者受傷，部分人傷勢嚴重；BBC一名記者周二（11日）亦受到警方攻擊。布列斯特（Brest）警方更表示，在受到攻擊下曾開實彈還擊。國內地示威仍持續，但規模在連日衝突後已見減少；首都明斯克有近200名女性手持鮮花攜手集會，聲援早前受傷的示威者。

東南部城市戈梅利一名25歲示威者周日（9日）被捕，因參與非法示威而被判囚10日；惟他在周三不適送院，終不治身亡。白羅斯調查委員會指其死因不明，而該名示威者的母親則指兒子生前有心臟問題，曾被關押在警車內數小時。其母另否認兒子有參與示威，生前是在去見女朋友途中被捕。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）發聲明，指白羅斯警方動用橡膠子彈、水炮及閃光彈等，譴責當局使用武力。她指，過去3日已有逾6000人被捕，當中包括旁觀者及未成年人，直指大規模拘捕行動是明顯違反國際人權標準。她又指出，有報道指被拘留者遭虐待，對此表示擔憂。