特朗普：以色列與阿聯酋達成和平協議

美國總統特朗普周四（13日）率先宣布，以色列與阿聯酋達成歷史性和平協議，形容這是重大突破。以色列及阿聯酋將於未來數周在白宮簽署協議，包括建立全面外交關係，意味雙方關係將正常化。有美國官員表示，有關協議屬特朗普的外交政策成果。

特朗普首先在Twitter上載一份由美國、以色列及阿聯酋共同發表的聯合聲明，宣布以色列及阿聯酋已達成和平協議。他隨後在白宮橢圓形辦公室公布有關消息，形容這是歷史性時刻，期望其他阿拉伯及回教國家可跟隨阿聯酋的步伐，與以色列關係破冰。

根據這份名為《阿伯拉罕協議》（Abraham Accords，暫譯），以色列同意暫停討論吞併約旦河西岸地區行使主權，雙方代表團未來數周會就直航航班、保安、電訊、能源、旅遊及醫療等多個層面簽訂協議，亦會聯手應對新冠肺炎疫情。

據報，美國總統特朗普、以色列總理內塔尼亞胡及阿聯酋阿布扎比王儲內哈延周四通電話時達成有關協議，三方事前一度經歷漫長討論。以色列1948年宣布獨立建國後，分別於1979年與埃及，以及1994年與約旦簽署和約。