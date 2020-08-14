希臘土耳其勘問題起摩擦　法國派戰機軍艦到地中海

希臘和土耳其近日在東地中海因能源探勘問題起摩擦，甚至發生軍艦對峙的情況，法國軍方周四（13日）表示，將派遣拉斐特護衞艦和兩架陣風戰鬥機往地中海東部，加強在該地區軍事部署。

土耳其在周一（10日）派遣探勘船奧魯奇雷斯號（Oruc Reis）和數艘陪同軍艦，前往地中海東部的希臘卡斯特洛里佐島（Kastellorizo）外海，引發土希兩國關係緊張；其後希臘也派遣軍艦一路監視奧魯奇雷斯號。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）周三（12日）呼籲土耳其「理智」，以免擦槍走火。法國總統馬克龍同日亦要求土耳其停止在爭議海域進行石油和天然氣勘探行動。法國總統府聲明說，馬克龍與米佐塔基斯通話後，就土耳其的「單邊」勘探行動表示憂慮，並希望停止勘探，讓鄰近北約成員國可進行和平對話。馬克龍在上月曾要求歐盟制裁土耳其，指該國違反希臘和塞浦路斯領土水域主權。

米佐塔基斯周四對法國在地中海東部增強軍事部署表示感謝，同日土耳其總統埃爾多安亦向執政黨官員表示，地中海東部問題的解決方法是對話和談判，又指摘希臘在愛琴海和地中海問題的態度充滿惡意。

駐法國記者呂靜儀報道