JR大阪站旁出土逾1500具人骨　疑江戶時期染疫亡

日本大阪市周四（13日）表示，在位於梅田的JR大阪站北側再開發區墓地遺迹內，發現逾1500具人類遺骨，相信他們是在江戶末期至明治初期感染瘟疫死亡，墓地另出土不少陪葬品。今次是大阪市首次同時出土數量如此龐大的人骨。

大阪市教育委員會與一般財團法人大阪市文化財協會公布上述消息，相關遺骨數量之多在全日本亦屬罕見。報道指，這個「梅田墓」相信是平民的墓地，可能於同一時期染疫死亡的人，大多是30多歲的年輕人，不乏兒童。而當中大部分遺骨均用木棺或甕棺土葬，也有一些是火化後埋葬。

該墓地另出土不少陪葬品，包括金幣、銅錢、玉手鏈、煙斗、佛珠、土制人偶等，大多是江戶末期至明治初期使用的物品。大阪大谷大學文學部教授狹川真一指，東京都也曾發現多個江戶時期的墓地，但今次如此大規模的調查實屬罕見；相信如果在農村，應該難以短時間建造此等規模的墓地。

安部考古動物學研究所所長安部美紀子指出，該墓地中近三成死者的手部和腳部出現病變，可能生前患有梅毒和骨腫瘤。她希望透過分析這批人骨和陪葬品，比對史料以重現當時的社會情況。