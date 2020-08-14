新冠肺炎：赫特河公國旅遊業受挫　負債解體回歸澳洲

新冠肺炎疫情重創全球，澳洲最出名、成立50年的赫特河公國（Principality of Hutt River） 多年來靠旅遊業維生，但近日因不敵疫情衝擊，無法支付巨額稅項而宣布解體，回歸澳洲。

美媒周一（10日）報道，農夫倫納德．卡斯利（Leonard Casley）於1970年因不滿澳洲稅制發小麥收成配額，利用法律漏洞建立赫特河公國，封自己為親王，公國位於澳洲西澳省中西部，面積僅75平方公里，民眾不足30人。

澳洲政府從無承認赫特河公國，但它就如獨立國家，發行本國鈔票、郵票、駕照等，亦會向旅客批發簽證，而且在10個國家設有13個駐外辦事處。到1977年、即「立國」後7年，澳洲政府向公國追討拖欠的稅款，卡斯利一度向對方宣戰，但他沒有軍隊，宣戰亦無法改變澳洲稅務局的決定。

卡斯利去年2月死後，留下215萬美元（約1677萬港元）未繳稅項，因於疫情打擊當地旅遊業，其子兼繼承人格雷姆（Graeme Casley）上周宣布公國會變賣土地還債，形容決定令人悲痛。他說：「當見到要終結父親50年來建立的事物是非常傷心，這是全球因疫情而經歷非常嚴峻的經濟及健康困境，我們都感受到。」

公國是自稱主權國家但在法律上並未被視為獨立的實體，與梵蒂岡之類的微型國家相反，後者擁有國際公認的主權。全球目前有數百個自稱獨立的實體，約3分之1在澳洲境內。