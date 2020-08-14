警涉濫暴　內政部長跪低釋放全部示威者

白俄斯總統大選觸發的反政府示威於周四（13日）踏入第5日，至今有超過6700人被捕，有被釋放的示威者指控警方濫暴，包括被毆打、剝光衣服，甚至威嚇強姦。國際特赦組織直言這顯示當局「廣泛使用酷刑」。當局備受歐盟壓力，內政部長卡拉耶夫（Yuri Karayev）宣布跪低，承諾周五（14日）早上前會釋放所有示威者。

英國廣播公司（BBC）報道，部分獲釋人士在通訊軟件Nexta上聲稱被警員虐打，並公開身體受傷的照片，很多人身上滿布瘀傷、皮膚紅腫，尤其是背部和臀部。其中一名傷者說，警方粗暴地毆打示威者，見人就拉，「我們整晚要罰企，又聽見有女子被打的聲音，不明白為何會出現這種殘酷行為。」

被捕人士亦包括記者和途人，俄羅斯記者尼基塔（Nikita Telizhenko）紀錄過去3天在拘留所的情況，他形容拘留所環境惡劣，地上有血漬和排泄物，很多被捕者要人疊人睡在地上，而且連續數小時禁止使用洗手間。他又稱，不少嚴重受傷、骨折的人，不但無法送院治療，甚至遭警衞拳打腳踢。BBC記者亦表示，首都明斯克一間拘留所曾傳出尖叫聲，或顯示示威者遭受虐待。

國際特赦組織東歐和中亞地區負責人斯斯特雷特斯（Marie Struthers）指，有獲釋人士透露拘留所已成為酷刑室，示威者要躺在淤泥中，而警察則用警棍毆打他們。另外，由5名聯合國人權專家組成的小組亦批評，安全部隊應對和平示威的反應過激，使用不必要武力，又稱他們只着眼迅速驅散示威者及拘捕盡可能多的人。

面對歐盟近日多番指摘，卡拉耶夫周四晚向被捕的無辜人士致歉，並承諾會為示威期間受傷的人負責，其後宣布將釋放所有示威者。卡拉耶夫上議院議長較早前指，總統盧卡申科已下令調查大規模拘捕行動，強調已有超過1000人獲釋。