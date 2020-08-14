新冠肺炎︰新症反彈破百　擬提高首都圈防疫級別

首爾有反對擴大醫科高校招生名額的示威集會，參加者均戴上口罩和面罩。（Getty Images圖片）

南韓中央防疫對策本部周五（14日）公布，國內前一天新增103宗新冠肺炎病例，為20天以來再次破百。其中，社區感染病例達85宗，為136天以來最多，其中亦主要來自首都圈。當局指，由於疫情異常嚴峻，政府有意將首都圈的社交距離限制措施級別上調至第二階段。

南韓本月以來單日新增病例呈遞增之勢，全國目前累計14873人染疫，305人病死。當局指，首都圈教會等地的疫情持續蔓延，若集體感染情況不減，將考慮強行限制宗教活動等，呼籲各教會自律遵守防疫守則。一旦政府將防疫限制升至第二級，或將禁止室內50人以上和戶外100人以上的聚會、禁止體育賽事觀眾入場、強制戴口罩等。

另一方面，政府推動擴大醫科高校招生名額、設立公立醫科高校等措施，遭到國內大韓醫師協會反對。醫協認為，國內醫療問題不是醫生數量不足，而是醫生分配不均，故在周五發起集體罷診行動。不過，急診室、重症監護室、分娩室等重要醫護員不參與罷診，所以醫療界普遍認為罷診行動對患者的影響有限。