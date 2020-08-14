新冠肺炎：護老機構防疫差捱轟　莫里森道歉

澳洲的護老機構是新冠肺炎疫情重災區之一，總理莫里森周五（14日）為此在記者會上道歉，承認政府在防疫方面未做到最好。另外，早前爆發疫情、一度停泊悉尼的紅寶石公主號郵輪調查報告出爐，新南威爾士省衞生部被指犯下嚴重且不可原諒的錯誤。

澳洲皇家護老委員會周四（13日）批評即使悉尼護老院及維多利亞省的新一輪疫情，政府都沒有制訂養老機構的防疫計劃，委員會今年年初早已明確指出若澳洲爆發新冠肺炎疫情，醫療行業將面臨諸多挑戰，但厭府兩份衞生計劃文件都無正視問題。

莫里森否認委員會的說法，堅稱有執行應對計劃，而且有更新過。他強調政府每一天都竭盡全力，對沒有做到最好感抱歉，之後會盡力做到最好，但擔心仍會出現大家無法接受的事。

另外，紅寶石公主號累計逾900人染疫，22人病死，一度是澳洲疫情最大爆發點。新省省長周五公開小組調查報告，指該省衞生專家將郵輪靠岸定性為「低風險」事件是嚴重錯誤，專家應注意到船上患呼吸道或流感病徵的人激增，要求郵輪更改泊岸時間。

在重災區維多利亞省，當局周五宣布新增372宗新症，14人病歿。