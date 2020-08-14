不理美國施壓　塞爾維亞親華無意封殺華為

美國近期大力拉攏歐洲各國封殺中國巨企華為，但東歐塞爾維亞卻未有跟隨，反而容許國內使用中國的網絡設備和監控鏡頭。英媒周四（13日）報道，塞爾維亞電訊部官員表示，該國的5G網絡建設將於明年招標，明言會「保證所有運營商有權購買任何製造商的設備」，無意跟隨歐美封殺華為。

報道指，塞爾維亞雖然希望加入歐盟，但立場卻親華，希望中國助其發展基建、能源和科技業，並購買軍備。與歐美角力不斷的中國，已為此向塞爾維亞提供數十億歐元貸款，更視該國為中國「數碼絲路」電訊互聯計劃的重要一部分。

塞爾維亞自2017年以來，已經與華為簽訂了兩項不具約束力的協議，包括發展寬頻互聯網的戰略夥伴關係，以及涵蓋數據收集、存儲和管理的「智慧城市」項目。塞爾維亞首都貝爾格萊德，已正使用中國的監控鏡頭，以記錄著人臉以及往來車輛等數據。

塞爾維亞貿易和電訊助理部長雷林（Irini Reljin）在周四的報道中表示，該國計劃於2021年初，就5G網絡建設進行頻譜招標。她表明︰「我們遵守公共採購程序和歐盟法規，這亦規定我們必須保持技術中立，保證所有運營商有權購買任何製造商的設備。」