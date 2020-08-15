文學獎25周年　為女作家以真名再出版經典書籍

英國文壇年度盛事百利女性小說獎，今年將迎來25周年。主辦方為加以紀念，推出「為她正名」計劃（Reclaim Her Name，暫譯），將25本由女作家所著的經典書籍，以作者們的真名重新出版，取代她們在初版時採用的男性化筆名。

女性地位在19世紀至上世紀仍然不高，文壇一直由男性主導，導致不少女作家都以男性筆名創作。英國維多利亞時代著名女小說家埃文斯（Mary Ann Evans），就曾化名為喬治．埃利奧特（George Eliot），出版了多本經典作品。其夫劉易斯（George Lewes）直言，埃文斯此舉是為了避免著作受「女人作品的偏見」所影響。

《衞報》周三（12日）報道，小說獎主辦方百利將在「為她正名系列」內，以女作家真名重新發行25本經典書籍，包括被票選為英國最佳小說、於1871年出版的埃文斯作品《米德爾馬契》（Middlemarch）；該系列的電子版將供讀者免費下載。

百利表示，此舉旨在讓那些女作家獲得「應得的知名度和聲望」，並鼓勵文壇對女性所面對的挑戰和使用假名的現象進行討論。百利女性小說獎始創人莫斯（Kate Mosse）則對計劃感愉快，並稱︰「這是為了回顧女性前人為我們所鋪的路。」