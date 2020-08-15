貝魯特大爆炸：若以色列為幕後黑手　真主黨揚言報復　

黎巴嫩貝魯特港口大爆炸引起國際關注，多國承諾協助救災及調查，法國的直升機護衞艦周五（14日）抵達貝魯特提供援助。美國國務次卿黑爾（David Hale）、法國防長帕利（Florence Parly）及伊朗外長扎里夫同一時間到訪黎巴嫩，扎里夫警告國際社會勿利用民眾的痛苦達到政治目的。獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨亦統一口徑，警惕外國介入調查，並指若查明幕後黑手的以色列，對方將付出代價。

黑爾、帕利及扎里夫周五分別與黎巴嫩總統奧恩見面，帕利當日宣布載有700名救援人員、軍方工程師、建築專家及潛水員的軍艦已到達黎巴嫩，形容大爆炸的傷亡令人震驚，黎巴嫩在潯國心中有特殊地位。較早前，黑爾亦指美國聯邦調查局（FBI）人員會到貝魯特協助調查，又指黎巴嫩要根除貪腐、實施金融改革、由國家控制港口邊境及能源業。

扎里夫則明言，國際社會應協助黎巴嫩，而強行加諸其意願，利用人民的痛苦達成政治目的並不人道。真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）當日發表電視講話，聲言會等候調查結果，若結果顯示爆炸是一次恐襲，而以色列有參與的話，他們絕對不會善罷甘休。他透露，調查目前有兩個方向，一個是意外，一個是襲擊，而襲擊的可能性包括縱火及有人放置小型炸彈。