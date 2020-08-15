希臘與土耳其艦隻地中海碰撞　安卡拉斥挑釁

希臘和土耳其在地中海東部的能源資源糾紛持續，一名希臘軍方人士周五（14日）披露，兩國艦隻周三（12日）在地中海發生輕微碰撞。希臘一方形容事件是意外，土耳其則指摘是挑釁。

土耳其本周開始派勘探船奧魯奇雷斯號（Oruc Reis）到與希臘有領海爭議的地中海海域，為可能的鑽探可油及天然氣繪製領海圖，並在多艘護衞艦護航下於塞浦路斯和希臘克里特之間航行。在周三，希臘護衞艦利姆諾斯號（Limnos）駛入土耳其護航艦隊航道後一度駛近奧魯奇雷斯號，利姆諾斯號試圖避開與奧魯奇雷斯號迎頭相撞，最終前者的船頭撞到後者的船尾。

希臘的消息人士強調事件是意外，利姆諾斯號沒有受損，並於周四（13日）按計劃與法國在克里特附近海域進行聯合軍演。

土耳其外長恰武什奧盧周五訪問瑞士時，指希臘要合理行動，要求歐盟不要縱容對方，亦警告法國不要插手。他揚言，希臘不應如兩日前般挑釁奧魯奇雷斯號，否則會有後果。同日，希臘外長與美國國務卿蓬佩奧在奧地利維也納會面，稱希望所有涉事國家的行動遵守國際法。

歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾周四與土耳其總統埃爾多安通電話，重申歐盟與希臘團結一致，促請令局勢降溫，避免一切挑釁及展開對話。美國總統特朗普及法國總統馬克龍周五亦通電話，關注希臘與土耳其的緊張關係。