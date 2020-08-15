新冠肺炎：新症連日破百　首爾上調社交距離限制級別

南韓中央防疫對策本部周六（15日）表示，當地新增166宗新冠病毒確診，屬3月底來首次連續兩日超過100宗確診，當中145宗來自首都圈。總理丁世均宣布，首爾市及京畿道社交距離限制級別，由下周日（16日）凌晨0時起提升至第2，為期2周。

首都圈的群體感染人數仍在增加，當中首爾城北區的愛第一教會及京畿道龍仁市的我們第一教會確診人數增勢明顯；前者確診病例累計19，後者累計72宗。此外，京畿道楊平郡也出現群體性感染，有31宗確診。

丁世均下令，將首爾市及京畿道社交距離限制級別提升，「以盡快遏止首都圈疫情擴散狀況」。按第2級別，高感染風險場所須暫停營運，甫開放觀眾入場的職業體育賽事，也必需改回無觀眾下作賽。首爾市政府也對市內所有宗教設施下達行政命令，15日至30日間限制部分活動。

另外，今日是二戰光復75周年紀念日，預計首爾市會有7場大型集會，參加者超過4萬人。首爾警察廳擔心來自全國各地的參加者在首爾聚集，或令疫情擴散，呼籲各團體取消或縮小集會規模，並遵守防疫守則。