沙漠變綠洲　液態納米黏土技術實現農業奇迹

沙漠一向是了無生命的荒蕪之地，但利用創新技術亦可變成「人造綠洲」。挪威一間公司研發出新技術，利用「液態納米黏土」（Liquid Nanoclay）與沙粒或沙土結合，成功令阿聯酋杜拜的貧瘠沙漠，在短短5個月內長滿綠葉、新鮮水果和蔬菜，實現農業奇迹。

美媒周五（14日）報道，挪威初創公司「Desert Control」團隊今年3月前往杜拜，將液態納米黏土應用在乾旱的沙漠中，該地區數月後變成綠油油的青草地，長滿西瓜、青瓜及穀物等。團隊表示，把由水和黏土形成的「液態納米黏土」噴灑在沙粒或沙土，它會滲入和吸附沙粒，有效提高保水能力，為植物提供必要養分。

公司亦指，該種物質減少一半用水量，令缺乏營養的沙土變得肥沃，更重要是可在短短7小時內將乾旱土地變成耕地，猶如施了魔法。公司行政總裁西韋特森（Kristian Sivertsen）表示，液態納米黏土由挪威科學家奧勒森（Kristian Olesen）於2000年中期研發，它可以將厚重的黏土變成「幾乎與水一樣透薄」的液體。他指，液態納米黏土可以應用於更多的種植技術，包括灌溉和灑水器。

阿聯酋超過9成的食物依靠外國入口，因此在沙漠耕種已成為該國的優先事項，有望提高糧食安全。