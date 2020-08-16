無人輪船完成22天航程　勘察無紀錄太西洋海域

英媒上周六（15日）報道，英國船舶公司建造的無人水面船（USV），完成了為期22天的勘察任務，以多波束測深探測儀（MBES）測量了太西洋1公里海底下的逾1000平方公里大陸架。該片海域，是英國水道測量署至今無現代數據紀錄的範圍，是次由無人船完成任務，可謂為未來的機械人海事勘察時代，作出了極佳示範。

該艘長12米的無人船Maxlimer號，是由英國SEA-KIT公司建造，並獲歐洲太空總署（ESA）資助。Maxlimer上月底從英國西南部的普利茅夫出發，向西南航行約460公里，以船身上的多波束測深探測儀進行勘察；SEA-KIT則在東部埃塞克斯郡的基地內，透過3個2衞星全程遙距「掌舵」。

不少海事勘探企業近年都有意發展無人船技術，以減省人力和成本。今次Maxlimer的試航，正是為了測試和展示遙距航海的可行性和安全性。Maxlimer以7公里時速緩慢航行，但其柴油結合電力的發動機效率甚高。Maxlimer原定將跨越太西洋直抵美國，但計劃因新冠肺炎疫情而受阻，最終僅在太西洋的大陸架邊緣進行勘探。