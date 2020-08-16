獲俄撐腰　白羅斯向接壤波蘭邊境增兵對抗北約

白羅斯（舊稱白俄羅斯）的反政府示威浪潮一發不可收拾，總統盧卡申科上周六（15日）向俄羅斯總統普京求助，獲對方承諾協助保護白羅斯安全。獲俄羅斯撐腰後，盧卡申科指摘北約在波蘭及立陶宛軍演是想在白羅斯邊境集結軍力，已向西部邊境調派空降旅應對。盧卡申科揚言不允許外國操縱白羅斯示威，直指是顏色革命。

俄羅斯是白羅斯的傳統盟友，前者視後者為對抗北約及歐盟的戰略緩衝，但兩國關係在白羅斯選舉前變緊張。白羅斯傳媒指，普京向盧卡申科承諾提供全面援助，確保白羅斯面對「外部軍事威脅」時的安全。不過，雙方政府發表的聲明沒有提及這事，僅指相信白羅斯所有問題將很快解決，當前局勢不應被企圖破壞俄白互利合作的破壞性力量利用，無提及援助形式。

歐盟、北約及波羅的海國家近日接連向盧卡申科施壓，他重申自己不會下台，更指國內示威是外國操縱的顏色革命。北約近日在波蘭及立陶宛軍演，盧卡申科上周六明言憂慮北約的行動，直指對方想在白羅斯邊境集結軍力，聲言不會袖手旁觀，已下令調動一支空降旅到接壤波蘭的邊境。他又放話要求外國對白羅斯發號施令前，先「管好自己的事」。

白羅斯開始在邊境增兵的同時，外交部指政府在任何情況下致力與歐盟對話。波蘭外長與到訪當地的美國國務卿蓬佩奧見面後指，歐盟只會制裁白羅斯的高官；蓬佩奧則指美國密切關注事態發展。