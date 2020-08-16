魯哈尼批美輸得難堪　特朗普擬回彈伊朗制裁

聯合國安理會上周五（14日）否決美國提出延長伊朗武器禁運的決議，伊朗總統魯哈尼翌日形容美國輸得難堪。美國總統特朗普揚言會單方面啟動《伊朗核協議》的回彈機制（snapback），重新實施部分對伊朗的制裁，本周公布更多詳情。

決議案僅獲美國及多明尼加共和國贊成，中國及俄羅斯反對，其餘11個成員國棄權。魯哈尼上周六發表全國電視講話，稱：「我不記得美國為打擊伊朗而準備數月的決議，這只獲得一票（意指美國以外只有多明尼加支持），最大的成就是美國在這場陰謀被羞恥地擊敗。」伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）形容，在聯合國成立75年來，美國從未如此孤立。

特朗普同日在新澤西州見記者時聲言，華府會啟動回彈機制制裁伊朗。回彈機制是《伊朗核協議》條款之一，讓美國可在伊朗違反協議時重新實施制裁，但由於美國已退出協議，外界質疑華府是否有權引用回彈制度，亦有指美國仍是協議「參加者」，所以無問題。

在美國遭遇滑鐵爐之際，俄羅斯總統普京推動全球領導人峰會避免在伊朗核協議問題加劇對抗。美國國務卿蓬佩奧表明舟朗普不會參與，留待大選後再談。