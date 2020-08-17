外國間諜活動高度活躍　華被認定為威脅

澳洲正進行耗資巨額的造艦計劃之際，該國國防部最近指出外國間諜活動「高度活躍」，正嘗試竊取軍事機密情報，對計劃構成極度威脅，並危害國家安全。國安部沒有公開間諜來自哪個國家，但有人員私下認為與中國有莫大關聯。

澳洲安全情報組織（ASIO）總監伯吉斯（Mike Burgess）早在今年2月時警告，因為澳洲正全面重整防禦力量以及工業防禦基地，因此澳洲會成為外國情報部門的目標。國防部拒絕點名批評哪國情報機關，但部門人員私底下指中國是罪魁禍首。

據指，中國駐澳洲的外交人員日益增加，同時在其他國家擴張。不少政府官員認為澳洲南部阿德萊德的中國總領館外交人員過盛，因此應與中方談判將數目降低，以降低隱憂。澳洲在未來數十年共花費900億澳元（約5千億港元）在造艦計劃上，建造嶄新軍艦及潛艇，而大部分施工地點正是在南澳。

參議員帕特里克（Rex Patrick）指，國防部所用的字眼是前所未有的。國防部指，敵方針對國家現時及未來的海上軍事建設，以增強其國家軍事力量的同時，損害澳洲的軍事勢力，威脅澳洲維護國家主權及聯邦戰略利益。另外，國防部指出無論以甚麼形式洩露消息，最終都只會損害國家利益。