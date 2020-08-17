反對派全國大罷工　俄軍神秘車隊壓境

白羅斯大選觸發的政局動盪升級，首都明斯克周日（16日）22萬人上街，要求總統盧卡申科下台，反對派翌日發起全國大罷工，盧卡申科表明只有不受壓才考慮修憲分享權力。盟友俄羅斯總統普京稱必要時提供軍事協助後，網傳無標記的俄軍車隊正駛向白羅斯，令人憂慮吞併克里米亞事件重演。

示威者展示國家1991年脫離前蘇聯後所用的紅白國旗，集會規模是該國歷來最大。31歲工人阿列克謝（Alexei）表示：「我們只想盧卡申科下台，我們現在提出請求，但我們將對此感到厭倦。」代表反對派參選、事後流亡立陶宛的季哈諾夫斯卡婭要求建立法律框架，確保可舉行一場全新及公平的大選。她又稱為了令國家局勢平靜下來，「我準備好承擔責任，充當國家領袖」。

示威亦蔓延至其他歐洲國家，捷克布拉格及波蘭華沙都有數千人上街反對盧卡申科，華沙的示威者築起一公里長的人牆，高舉寫有「釋放白羅斯」的標語。

盧卡申科支持者周日較早時在明斯克集會，現場有6.5萬人。盧卡申科稱北約坦克及軍機在西部邊境集結，只需15分鐘就可抵達白羅斯：「北約部隊在我們的大門，立陶宛、拉脫維亞、波蘭與烏克蘭下令我們舉行新大選。」他警告重新大選只令國家滅亡，呼籲支持者「四分之一世紀以來首次保家衞國」。

全國數千名工廠工人周一（17日）起無限期罷工，盧卡申科當天視察明斯克一間工廠時，表明在民眾的有生之年，他絕不會受壓做任何事，更聲稱「除非殺了我」，否則不會重新大選。在場大批工人紛紛柴台，他們高叫「下台」及「離開」。

白羅斯局勢發展備受歐洲國家關注，克里姆林宮指普京周日在電話中向盧卡申科表明，若果白羅斯有必要，俄方準備好根據兩國集體軍事協定提供支援，又稱有外部壓力正對白羅斯施壓，但沒有說明來自何方。與此同時，白羅斯陸軍周一起一連4天，在西部地區舉行演習，加強防禦接壤波蘭及立陶宛的邊界。

與此同時，俄羅斯有目擊者發現40輛沒有標記的軍車，由聖彼得堡駛往白羅斯邊界，估計車隊合共載有600人；涉事軍車與國家近衞軍的運輸車輛一樣，首都莫斯科亦出現類似的軍方車隊。輿論擔心這是俄方出兵白羅斯的前奏，情況如同2014年向烏克蘭克里米亞，出動俗稱「小綠人」的秘密武裝人員。

普京一直謀求在俄白聯盟的框架下，加強兩國在軍事、政治層面的合作甚至融合。捷克總理巴比什周日要求歐盟，必須警告普京不得重演吞併克里米亞，或前蘇聯1968年出兵入侵捷克斯洛伐克，又呼籲白羅斯民眾不應害怕變革。