衞生部長擬為示威者作檢測　反對黨國會呈請修憲

泰國反政府示威不斷，民眾要求解散國會、制定新憲法及停止騷擾反對派人士。下議院反對黨派周一（17日）正式向國會議長呈請修訂憲法提案，有望在15日內列入議程。上議院對此則有反對之聲，多位議員認為修憲涉及主要內容還需進行全民公投決定，並不容易。

曼谷民主紀念碑周日（16日）繼續有示威活動，示威者要求修改由軍政府制定的憲法，當中包括要求改革王室；而泰國有嚴厲的冒犯君主罪，最高可被判囚15年，有關訴求引起爭議。另有支持王室的團體亦到場打對台，警方出動600多名警員，嚴防雙方爆發衝突，以及維持交通秩序。

副總理兼衞生部長阿努廷周一提及有關示威集會時，表示留意到絕大部分與集會人士都有戴口罩，認為集會防疫工作做得好，但呼籲民眾因應天氣和疫情做好防護。他又表示，有意設點為參與集會的人員展開篩查檢測，但強調無意禁止集會，認為民眾有言論自由、政府亦會聽取修憲訴求，希望外界不要有誤解。

國會議長呂基文（Chuan Leekpai）同日表示，反對派提出成立新的起草憲法議會的提案，有望在15天內列入本屆國會常務會議期的審議議程。執政黨派中的民主黨亦支持修憲；但有上議員則認為，修憲要獲至少84名上議員的表決支持，而現行憲法是由人民公投生效，所以修訂重要條款亦需獲全民公投通過，不可能達成示威者提出、於9月完成修憲的要求。