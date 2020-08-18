新冠肺炎︰5日增近千新症　首都圈擬啟動二級防疫

南韓中央防疫對策本部周二（18日）公布，國內前一天再急增246宗新冠肺炎病例；國內5天內已增加近千宗新症，情況嚴峻。由於首都圈疫情嚴重，政府將跳過兩周緩衝期，周三（19日）午夜直接進入第二級社交距離防疫狀態，適用範圍由首都圈擴大至仁川。京畿道知事李在明同日亦下達行政命令，要求道內的全體居民和訪客強制佩戴口罩。

防疫對策本部公布，從上周五（14日）起至今，僅5天全國就出現991宗確診，大流行初期徵兆明顯。周二新症當中，絕大部分屬本地感染，疫情主要與首爾「愛第一」教會等集體感染群組有關，該群組目前已有457宗病例，估計數字仍將快速增加。

中央防疫對策本部副本部長權埈鬱表示，本次首都圈疫情可能由傳染性較強的GH型新冠病毒導致，如不及時遏止，疫情恐擴散至全國各地、導致類似歐美的疫情大流行，令長者陷入高風險。南韓全國累計有15761人染疫，死亡人數則增加1人至306人病死。

保健福祉部中央事故處置本部官員周二表示，由於首都圈疫情嚴峻，當局正考慮不經兩周宣導期，直接進入完整的第二級防疫響應狀態。將於周三午夜實施的措施，將禁止室內和室外分別舉行50人以上和100人以上的集會和活動，包括親身進行的宗教活動。首爾市區內多個大型教會同日發表聯合聲明，決定將把所有禮拜改為線上舉行，為期兩周。