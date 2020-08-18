漁船上檢1噸可卡因值14億港元　3人被捕包括1港男

澳洲聯邦警察周二（18日）公布，當局於上周六（15日）於新南威爾士省對開海岸查獲一艘裝有約1噸可卡因的拖網漁船，拘捕船上一名40歲香港男子及兩名分別為27及32歲的澳洲男子。該批毒品估計價值2.5億澳元（約14億港元），3人目前被控企圖進口受管制藥物和拒報身份罪名，被拒絕保釋。

澳洲聯邦警察（AFP）、新省警方及邊防局（ABF）在上周二（11日）接報，得悉在新省紐卡斯爾對開海域有可疑外國漁船活動後展開調查。ABF轄下的邊境海事指揮部（MBC）聯同澳洲國防軍（ADF），發現該艘外國漁船Coralynne涉嫌試圖非法向澳洲運送毒品，並在上周六截獲該船。

Coralynne在周日（16日）被拖到巴爾曼（Balmain）檢查，船上可卡因據報被藏於引擎室，確切重量及毒品純度仍有待檢查。船上3人包括香港男子陳文華（Man Wah Chan，音譯）、32歲的澳洲男子普雷卡（Christopher Preca）及27歲的澳洲男子吉拉-亞當斯（Jackson Gilles-Adams）。他們被控企圖進口商業用量的受管制藥物及拒絕報上身份的罪名，周一（17日）在悉尼中央地方法庭應訊，被拒保釋。3人預定於10月14日再次上庭，一經定罪最高可判囚終身。

涉案3名男子被捕後在新省接受了新冠肺炎檢測，結果均呈陰性（即不帶有病毒）。新省警方助理指揮官史密斯（Stuart Smith）稱︰「這些貨品很多是來自有新冠肺炎風險、正在應對疫情的國家。」