貝魯特大爆炸：海關關長被捕　港口經理受查

黎巴嫩貝魯特港口本月初發生大爆炸，導致大量傷亡。當地傳媒報道，該國海關關長已被捕，貝魯特港口總經理亦正受查。另外，黎巴嫩前總理哈里里2005年遭暗殺案4名疑犯的宣判日期，早前因爆炸事件押後，將於周二（18日）宣判。

國營傳媒周一（17日）報道，調查人員在大爆炸後數日，扣留了海關關長達希爾（Badri Daher）。達希爾周一在2名律師陪同下接受問話4個半小時後，負責調查該案的法官索萬對他發出逮捕令，他在案件調查期間會一直被拘留。索萬之後前往爆炸現場了解損毀情況，稍後將向貝魯特港口總經理科拉特姆（Hassan Koraytem）問話。

黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）表示，有關爆炸案的調查非常複雜，並非一蹴即就。他直指，爆炸「不可能」是因為真主黨儲存於當地的軍備而造成，形容有關說法只是「憑空想像」，但在追問下表示會調查一切可能性。奧恩又指，有不少人聲稱在事發前看見有飛機飛過，他認為有關說法不甚可信，但會加以調查，不過仍傾向相信事件屬意外。

奧恩指，調查會從三方面入手，一是儲存該批硝酸銨的貨倉周遭環境，二是該批硝酸銨由何方及誰人運來，三是找出誰人負責這些物品的處理及保安。他指，美國聯邦調查局（FBI）及法國調查人員會協助調查，其中法國人員過去多日已在港口工作，而FBI一支9人隊伍亦已於周日（16日）抵達貝魯特。

黎巴嫩亦受新冠肺炎疫情打擊，周日新增439宗確診，創單日新高；累計近萬宗，當中106人死亡。由於貝魯特大爆炸中至少6間醫院嚴重損毀，料減少500張病床，波蘭、英國等已協助設立戶外臨時醫院，提供人道援助。