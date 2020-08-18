新冠肺炎︰俄能源部長中招　法防暴警嚴推口罩令

歐洲的新冠肺炎疫情尚未平息，早前曾染疫的俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），其訪問遠東地區的數名隨行記者亦告確診，能源部長諾瓦克（Alexander Novak）也中招。法國則因多地疫情反彈而推行強制口罩令，其中在馬賽更出動130名防暴警執法。

俄新社周一（17日）引述政府消息稱，隨米舒斯京工作訪問遠東地區的數名記者染疫，但並無公布確診記者人數。俄羅斯能源部周二（18日）公布，部長諾瓦克亦感染新冠肺炎，他將於周三（19日）通過視像參加歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會會議。

此外，俄羅斯研製的第二款新冠病毒疫苗，已開始第二期臨床試驗，參加試驗的所有志願者目前感覺良好。烏克蘭衞生部同日公布，國內至周日為止已有近9700名醫生染疫，目前有5000多個醫護空缺有待填補。

在法國，多名官員周一呼籲加強向民眾免費供應口罩，尤其是在疫情嚴重惡化的巴黎及南部地區。意大利亦在部分地區推行晚間強制口罩令，並下令舞廳和夜店自周一起關閉。在英國，多地工廠出現集體感染，其中諾丁漢郡一間甜品工廠已有72人染疫。德國私人聚會亦導致疫情反彈，過去一周新增逾8000宗確診，是5月以來的新高。