前總理哈里里遇刺身亡案　黎巴嫩真主黨4被告僅1人罪成

聯合國黎巴嫩問題特別法庭周二（18日）就黎巴嫩前總理哈里里遇刺身亡一案宣判，4名涉案的黎巴嫩真主黨成員中有一人被判殺害哈里里的罪名成立。案件原本在本月7日宣判，但因為黎巴嫩首都貝魯特港口在4日發生了大爆炸而延期。

4名被告被控合謀發動恐襲殺害哈里里，特別法庭周二判處56歲的阿亞什（Salim Jalil Ayyash）罪名成立，但指沒有足夠證據證明其他3名被告參與襲擊，因此宣判他們無罪。不過，由於4人仍然在逃，法庭只能作缺席審訊。

特別法庭法官布雷迪（Micheline Braidy）在庭上表示，阿亞什是暗殺小組的頭目，要為事件承擔所有罪名，他又指有證據顯示阿亞什在襲擊之前，使用手機監控哈里里的動向長達數月；而該次自殺式炸彈暗殺出於政治動機，是一項旨在令黎巴嫩民眾感到恐懼的恐怖主義行為。布雷迪也指出，敍利亞政府和真主黨可能有剷除哈里里及其盟友的動機，但是沒有證據顯示他們參與殺害哈里里。哈里里的兒子薩德‧哈里里（Saad Hariri）表示接受法庭的判決，

2005年2月14日，已辭去總理職務的哈里里及另外21人，在貝魯特遭遇自殺式汽車炸彈襲擊身亡，當天數以萬計的示威者上街遊行，要求徹查真相；兩周後，奧馬爾‧卡拉米（Omar Karami）為首的黎巴嫩政府在抗議聲中倒台。同年4月，聯合國安理會決定調查該案。到2007年5月，聯合國安理會通過決議設立哈里里遇害案特別法庭，並於2009年3月1日在荷蘭海牙啟動。特別法庭於2011年向黎巴嫩檢察機關遞交哈里里遇刺案起訴書，對4名嫌犯提起訴訟。