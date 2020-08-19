為加強彈道導彈防禦　海上自衞隊擬增逾2000人員

日本國家安全保障局長北村滋周三（19日）與美國白宮國家安全顧問奧布賴恩通電，商討了亞太地區及美日國安問題。另有日媒報道，日本政府為確保有足夠人員負責彈道導彈防禦等方面，初步決定將增加逾2000名海上自衞隊自衞官，並最早在2021年度預算案中增編人事費用。

北村在40分鐘通話中，對奧布賴恩感染新冠肺炎後康復並重返工作表示祝賀。兩人在對話中，確認了日美同盟的重要性，以及與「志同道合國家」合作的必要性。日媒分析，有關對話是考慮到要加強應對中國。

報道又估計，北村和奧布賴恩也可能談及了香港局勢、中國長期派公務船前往釣魚島附近海域、以及朝鮮半島局勢等。而由於日本放棄陸上部署型導彈攔截系統「陸基宙斯盾系統」的計劃，兩人亦有可能討論了新的導彈防禦模式。

此外《每日新聞》報道，防衞省6月已決定放棄部署陸基神盾導彈防禦系統，海上自衞隊認為為了加強彈道導彈防禦體制，有必要增加負責彈道導彈防禦的自衞隊人員，將調整目前任用人員的架構，把現時約4萬3000名海上自衞官的人數在幾年內增為約4萬5000人。

報道指，日本海上自衞隊在因應北韓發射導彈或中國海軍日益活躍的海洋行動方面，長期以來有人手不足的問題，政府原本打算引進陸基神盾，由陸上自衞隊負責運用，以讓海上自衞隊減輕負擔，但今年6月決定取消部署陸基神盾的計劃。

而替代方案之一是增加神盾艦，但確保海上自衞隊有足夠的人員是一大課題。今次計劃增加的海上自衞官將部署在負責攔截彈道導彈的神盾艦，或是牽制他國船艦行動的潛艇。