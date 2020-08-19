馬里軍人譁變扣留總統及總理　總統請辭

西非國家馬里周二（18日）發生兵變，總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）及總理西塞（Boubou Cisse）在傍晚時分已經被扣留。發動兵變的軍人暫未表達訴求。凱塔其後辭職。

據報軍人在周二較早前已開始扣留包括財政部長等官員，公務員亦從辦公室逃出。有傳媒引述該國國防和退伍軍人部一名官員的消息指，兵變周二早上在距首都巴馬科約15公里的庫利科羅地區卡蒂鎮（Kati）一處軍營發動，據報有軍官利用早操時間鼓動軍人兵變，一些軍人朝天開槍後前往軍火庫。

有卡蒂鎮居民表示，他們周二早上聽到鎮內的軍營槍聲大作，而卡蒂到首都的道路已經中斷，沿路的商店和市場也已關門。有報道指，士兵在首都的街上自由行動，顯示他們已經控制了首都。

在2012年3月，正正是卡蒂鎮這個軍營的軍隊譁變演變成政變，令時任總統杜爾因此在任期結束前辭職，這場政變也使馬里北部安全局勢惡化。過去兩個月，反對派組織「6月5日運動—愛國力量聯盟」一直指摘總統凱塔無力解決北部安全問題和經濟停滯的問題，要求他辭職。西非國家經濟共同體曾多次出面調停，凱塔也已落實多項西共體的解決方案建議。「6月5日運動—愛國力量聯盟」在周一（17日）晚仍聲稱，將從周二展開為期一周的抗議活動，要求凱塔辭職。

兵變發生後，非盟委員會主席法基（Moussa Faki）發聲明強烈譴責事件；而中國駐馬里使館亦提醒巴馬科及周邊地區中國公民提高警惕，關門歇業，避免外出，進一步做好安全和疫情雙重防範。