楊潔篪本周訪韓　日防相晤華大使商釣島爭議

中國外交部周三（19日）公布，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應新加坡政府邀請，在當天及周四（20日）訪問新加坡；並應南韓國家情報院院長徐薰邀請，將於周五至周六（21至22日）訪問南韓釜山進行磋商。雙方料將討論中方領導人訪韓的計劃，有關日程仍然未定。

南韓青瓦台發言人姜珉碩周三也公布了楊潔篪訪韓消息，此行將是楊潔篪自2018年7月以來，時隔兩年多後再次訪韓。姜珉碩表示，徐薰和楊潔篪料於周六上午會晤，並舉行午餐會，就中韓防疫合作、加強高層交流、朝鮮半島及國際局勢交換意見。

此外，日本防衞大臣河野太郎周二（18日）在中方提出下，於防衞省與中國駐日大使孔鉉佑會面，兩人會談約40分鐘，討論了釣魚島和南海爭議問題。河野在會面期間，亦向孔鉉佑提及有關《港區國安法》對香港局勢造成的影響。

日方對中方在有關地區的活躍行動表示擔憂，並強烈要求中方加以克制。河野和孔鉉佑亦就促進中日防衞合作方面取得共識。防衞省透露，是次會談是由中方提出。河野強調，「正因為存在擔憂，溝通才尤為重要」；又表示在必要時，自衞隊將和海上保安廳將就中方在釣魚島附近的活動，合作採取應對行動。