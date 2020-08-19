新冠肺炎：譚德塞促各國分享疫苗　勿高舉民族主義

全球新冠肺炎疫情嚴重，世界衞生組織總幹事譚德塞周二（18日）在瑞士日內瓦，促請194個成員國多邊合作，呼籲富裕國家加入「COVAX全球疫苗計劃」，在疫苗面世後與其他國家分享。他又指，民族主義只會令全球疫情惡化，破壞全球供應鏈。

現時年輕人感染率在全球上升，在醫療系統較為落後、人口密度高的國家，其感染風險亦會增高。「COVAX全球疫苗計劃」將於本月31日截止，目前有92個較貧窮國家加入、期望獲得捐助，加入的較富裕國家則有80個。不過世衞仍憂慮，國家利益會成為扼殺全球防疫努力的阻力。

譚德塞在視像會議中表示已經去信各國，對各國關切自己國民及國家利益表示理解，但希望富裕國家能積極參與。他又指要避免造成「疫苗民族主義」，有策略地全球分享有限資源，意指有助防止病毒擴散，其實亦是各國的國家利益。

世衞助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）指，組織並不是要強迫成員國參與計劃，稱已經與許多參與國討論，如疫苗價格、推行時間、各國期望等問題，希望能共同跨過難關。

歐盟、英國、瑞士、美國都在研究疫苗的不同試驗階段，正與藥廠洽商製造疫苗，而中國及俄羅斯亦有研究疫苗；超過150疫苗在研發當中，其中有二十多個正進行人體試驗，少數幾個在最後階段。

此外，教宗方濟各周三（19日）亦在每周演說上直言︰「如果新冠病毒疫苗優先給予最富裕的人，這該有多悲傷。」他指，疫情是一場危機，世人必須從中成長。方濟各又指，如果各國的紓困資金最終只用於振興企業，而非幫助貧苦和環境，將是不光彩的。