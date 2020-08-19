新冠肺炎︰增近300宗確診　首爾增幅創新高

南韓的新冠肺炎疫情反彈不止，中央防疫對策本部周三（19日）公布，國內前一天新增297宗確診，是上周五（14日）首都圈爆發集體感染以來的最多，亦已是連續6天增幅達3位數。其中首爾市25個自治區均出現新症，為疫情爆發以來首次，全市新增151宗確診更是創下新高。

南韓自上周五以來，每日的新症增幅均破百，6日內已增加逾千宗病例，全國累計16058宗，其中306人病死。周三錄得的病例仍是以本地感染佔絕大多數，其中首爾愛第一教會感染群組已增至457人染疫。

該群組的10多名患者日前更曾到光化門出席集會，另有一名患者曾到訪全球最大的監理公會、有14萬信徒的金蘭教會，疫情恐進一步擴散。總理丁世均批評，愛第一教會至今仍未提交訪客名單，嚴重阻礙防疫工作；中央政府希望首爾市同警方密切合作，使用強制行政調查等法律手段，盡早掌握教徒名單。

丁世均又指，政府將針對阻礙病毒檢測和流行病學調查的人士，追究法律責任；若有關行為造成疫情擴散，涉事者將被索賠治療費及賠償相關損失。不過丁世均強調，國內疫情尚未達到需要將社交距離限制措施，現階段無需上調至最高級別的嚴重程度，以免打擊經濟和民生。