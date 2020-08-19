反對派立委員會圖轉移權力　盧卡申科批策動政變

白羅斯反政府示威至周二（18日）踏入第10日，總統盧卡申科態度依然強硬，批評反對派人士成立的協調委員會是企圖策動政變，警告政府會採取適當行動回應。盧卡申科周三（19日）指控有西方國家出錢資助示威，承諾會調查事件。

流亡立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭早前提出成立協調委員會，由35名藝術家、作家、及商界等人士組成，確保和平移交權力。盧卡申科在電視會議中指委員會移交權力的目標，無疑是企圖奪取政權。他同時威脅對該35名委員採取行動，稱「有辦法讓那些衝動的人冷靜下來」。同日，盧卡申科更向負責鎮壓示威的安全官員頒發勳章，表揚他們服務國家。

反政府示威和全國大罷工持續，有數千名民眾在首都明斯克的獨立廣場集會，揮動紅白間國旗，高叫盧卡申科下台、釋放被捕示威者的口號，他們亦為季哈諾夫斯卡婭被囚的丈夫季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）慶祝生日。據報有郵政工人響應加入大罷工，國營電視台和大型工廠的運作均受影響。

盧卡申科周三在安全委員會表示，有西方國家收集資金並公開地匯錢到白羅斯，但當局無法追蹤所有資金，但會集中處理問題。歐盟於周三舉行緊急峰會討論白羅斯局勢，季哈諾夫斯卡婭則發聲明促請歐盟領袖不要承認欺詐的總統大選結果。

另一邊廂，白羅斯47歲的劇院總監拉圖什科（Pavel Latushko）為國家效力多年，先後出任駐波蘭、法國、西班牙大使，以及外交部發言人。自爆發反政府示威後，他見到被捕者滿布瘀傷、聽見他們遭毒打的經歷，決定加入反對派陣營，結果遭到解僱；劇團演員亦與他共同進退，紛紛遞交辭職信。