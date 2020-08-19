華府改美俄核裁軍談判方針　不急求中國加入

美國近月一直尋求中國加入美俄的限制核武談判，惟不得要領。美國軍備控制特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）周二（18日）表示，將尋求與莫斯科談判一項單獨的框架協議，尋求北京加入的三邊談判則容後再議。

美俄《新削減戰略武器條約》（New START）2021年2月到期，雙方需談判延續或取代該條約。美方認為中國核武威脅日增，應參與談判，否則美方對延長條約不感積極。中國一直拒絕參與，亦缺席了美俄6月在奧地利首都維也納舉行的談判。

美國總統特朗普至上月底口風放軟，表示會接受分兩階段的核談︰「我們與俄羅斯在軍控上有正式談判。我們始終會和中國對話的。」至周二（19日），比林斯利表明美國會先與俄羅斯敲定目標框架，強調仍會尋求將協議擴大至包括中國。

比林斯利又指，如果俄羅斯同意承諾限制包括短程導彈系統的限核協議，他會建議特朗普同意延長《新削減戰略武器條約》。俄羅斯一直尋求延長該協議，但美俄之間仍有分歧，包括俄羅斯希望美國限制發展長程導彈等。