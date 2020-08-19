新冠肺炎：政府與英藥廠簽約　擬強制全民接種疫苗

澳洲總理莫里森周三（19日）宣布，聯邦政府與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）達成協議，若牛津大學的新冠肺炎疫苗通過試驗，澳洲最快明年初在本土生產該疫苗，並有意強制全民接種。惟專家質疑這是操之過急，民眾無機會判斷疫苗是否有效安全，最終只會造成反效果，令更多人拒絕接種。

疫苗「AZD-1222」已進入第三階段測試，並有望10月完成及最快明年初面世。根據澳洲聯邦政府與阿斯利康的協議，若疫苗的有效安全得到驗證，澳洲將獲得生產疫苗的科學配方，2500萬名國民將免費接種。莫里森說：「這款疫苗是世上最先進及最有希望的疫苗之一，我們可確保每名澳人都盡早獲得。」

莫里森透露，接種率目標是95%的人口，因此盡可能強制全部國民接種，又表明只有醫學原因才能豁免。他解釋：「這場疫症已經摧毀全球經濟，並奪去數十萬人的性命，包括超過430名澳洲人。」衞生部長亨特指接種優先次序由專家小組決定，但集中在弱勢社群、長者、醫護人員和殘疾人士。

不過，有網民質疑疫苗研發及採購似乎太倉卒，質疑莫里森是否會為接種後的副作用負責，不想未知疫苗效用就貿然注射，有人甚至直指疫苗是「毒藥」。

世界衞生組織把「疫苗猶豫」列為十大全球衞生威脅，意思指就算有疫苗可用，但不願或拒絕接種疫苗。研究這現象的悉尼大學教授利斯克（Julie Leask）批評，莫里森在疫苗尚未面世下，「先發制人」談論強制打針是危險之舉，應該要讓民眾有機會建立對疫苗的知識及信心，否則只會令他們更抗拒疫苗。

面對輿論質疑，莫里森承認無法保證牛津大學疫苗成功，因此澳洲聯邦政府在尋找疫苗時，繼續與世界各地的有關方面接洽，並同時支持國內研究人員。疫情方面，重災區維多利亞省周三通報，新增216名患者及12名死者，增幅較前一天稍降。

而鄰國新西蘭周三則增加5宗新症，政府宣布將向檢疫設施和邊境增派500名國防部隊人員，動員總數增至約1200人。政府聲明指，這是新西蘭在2000年代向東帝汶派遣維和部隊之後，最大規模的軍事調動。總理阿德恩表示，雖然目前未有迹象顯示國內感染群組是來自邊境，但當局會以防萬一。