美軍向中朝示警　轟炸機印太分途演練

中美軍事角力愈演愈烈，在周一（17日）起的24小時內，美軍出動B1B超音速轟炸機及B2A隱形戰略轟炸機，兵分兩路在日本海域及印度洋上空演練。分析指美軍在印太地區接連展開轟炸機特遣隊任務實屬罕見，相信是向中國以至北韓發出強烈警告。

美國太平洋空軍周二（18日）表示，當天2架B1B從德州戴斯空軍基地出發，飛越北太平洋前往日本海，與日本航空自衞隊戰機訓練；之後與2架由關島安德森空軍基地飛至、原屬於南達科他州埃爾斯沃思空軍基地的B1B會合，並組成編隊飛返各自在美國本土的基地。飛行路線圖可見，來自德州的B1B幾乎圍繞日本飛行一圈。

4架B1B回國前夕，與美軍部署在日本沖繩縣嘉手納空軍基地的F15C戰機，以及駐守山口縣岩國基地的F35B隱形戰機，聯同航空母艦列根號的F/A18E戰機、日本航空自衞隊F15J及F2戰機，展開大型部隊演習訓練，總共40架軍機參與。日本航空自衞隊指實施訓練的空域在日本海、東海及沖繩，訓練項目包括編隊航法及防空作戰。

另一邊廂，派駐印度洋迪戈加西亞島的2架B2A，周一在附近海域展開聯合互操作性戰術訓練。美國太平洋空軍指，今次同時展開空中力量任務，展示美軍有能力及準備好，提供一系列積極主動及可擴縮的選項，以迅速部署部隊支援確保印太地區自由及開放的任務，同時證明能隨時隨地兌現致命、準備就緒、長程攻擊的選項。