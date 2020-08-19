新總理上任即視察洪災區　平壤關閉國內最大港口

北韓領袖金正恩上周在勞動黨中央委員會政治局會議上，任命59歲的金德訓接任內閣總理。朝中社周三（19日）報道，金德訓甫履新就前往黃海北道等洪災災區，亦有視察金正恩早前曾到過的銀波郡大青里。聯合國周二（18日）發表的報告則指，北韓嚴格封關下，中斷了平壤南浦港至中國大連港的貨運。

金德訓在大青里表示，重建工作一定要把人民群眾的利益放在頭等重要位置，優先致力於保障災民生活條件。金德訓要求官員盡快開展銀波川搶修堤壩和排水閘施工，在新建民居時做好選址工作，確保建材供應。金德訓此行還前往瑞興郡和鳳山郡，了解泵站、水渠等水利設施恢復重建情況；相中可見，他與隨行人員均有戴口罩。

這是金德訓上周被任命為總理後，進行的首項公開活動。金正恩月初亦曾親自視察大青里，當地有600多公頃稻田被淹、730多棟平房浸水、179棟民宅坍塌。北韓權力排名第三的國務委員會副委員長兼黨中央副委員長朴鳳柱，亦有視察江原道洪災重建現場。5名政治局常委中兩人接連視察，體現北韓高度重視抗洪救災工作。

聯合國兒童基金會（UNICEF）周二發表報告，指北韓在7月底臨時中斷了南浦港至大連港的貨物船運服務。北韓保建省官員有就此與UNICEF人員會面，估計朝方此舉是為了防範疫情流入而關閉港口。南浦港是北韓的第一大港，亦是平壤的關口；朴鳳柱本月4日曾親自前往南浦港檢查防疫工作。