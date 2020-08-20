港區國安法：澳媒指香港澳洲國際學校校長辭職　年底離港

澳洲傳媒周三（19日）報道，香港澳洲國際學校校長亨普希爾（Mark Hemphill）上周辭職並決定年底離港，指因新冠肺炎疫情期間難與家人見面而希望返回澳洲。有分析指，疫情及《港區國安法》或影響香港澳洲國際學校未來發展。

《悉尼晨驅報》報道，亨普希爾向學生家長致信，指他很熱愛在學校的日子，原本希望在未來日子繼續擔任校長，但因疫情而難以與身在澳洲的家人見面，因此決定於今年底離開香港返回澳洲。

香港澳洲國際學校的學費一年可高達4萬澳元（約22萬港元），設有幼稚園、小學及中學部，主要學生來自法律、外交和商界的約10萬名居港澳洲人。學校亦在校網上刊登招聘廣告，包括小學和幼稚園老師、科學及數學主任。

負責聘請亨普希爾來港工作的澳洲教育家麥基因（Bill McKeith）表示，疫情及《港區國安法》可能影響學校未來發展，他說：「香港現狀已被顛倒，這是對老師及管理層而言一項艱難的挑戰。」他認為，國家安全、私隱和法律逐步影響國際學校的管理及營運方法；另一名國際學校老師亦指出，學校管理層害怕得罪香港和北京政府，預料國際學校的課程也會受到攻擊。