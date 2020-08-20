金正恩提新戰略方針　明年初召開勞動黨第8次大會

朝鮮半島局勢再度緊張之際，北韓領袖金正恩周三（19日）主持勞動黨第7屆中央委員會第6次全體會議，決定明年1月召開第8次代表大會。金正恩在會上提出新的鬥爭路線和戰略方針，以及根據過去5年的經驗教訓，提出新的國家經濟發展5年計劃。

朝中社報道，金正恩在會上表示北韓今年面對意想不到的挑戰，未能實現經濟增長目標和改善人民生活。他又根據革命發展和當前形勢，提出新的鬥爭路線和戰略方針，因此決定召開勞動黨第8次代表大會。屆時將提出新的國家經濟發展5年計劃，議程包括修改勞動黨章程和展開中央領導機關選舉，在每1300名黨員中選出1名有表決權的代表。

南韓韓聯社報道，8大將在美國總統大選之後塵埃落定，因此有可能推出新的對美對韓策略，亦有觀點認為全國代表大會原本每5年舉行一次，今次提前召開8大，或有意整頓社會風氣，以緩解因疫情而加重的經濟困難。

另一邊廂，中國駐南韓大使邢海明在中韓建交28年前夕，周三（19日）探望南韓前總統盧泰愚。邢海明與盧泰愚的家人會面，讚揚盧泰愚在任總統期間為中韓關係所作的積極貢獻。