蒙牛欲收購澳洲知名乳製品公司　傳財長反對

澳洲傳媒周四（20日）引述消息報道，澳洲政府將不會批准中資企業蒙牛乳業，從日本麒麟集團收購「雄獅乳品」（Lion Dairy & Drinks Pty Ltd）等澳洲知名乳製品公司，當中交易涉款6億澳元（約33億港元）。

《澳洲金融評論報》引述匿名消息人士指，蒙牛乳業於去年11月向麒麟集團提出收購雄獅乳品，雖然外商投資審核委員會（FIRB）已同意，但澳洲財政部長弗呂登貝格反對批准有關收購協議。弗呂登貝格透過電郵回覆時未評論報道，僅稱FIRB的安排適用或可能適用於特定案例，故政府不會對相關細節置評。蒙牛相關負責人回應則稱，交易審批仍在流程中。

澳洲6月針對外國投資法例，作出半世紀以來最大的修訂，規定交易即使獲FIRB批准，財政部長仍有最終決定權，可要求更改交易、附帶條件或強制分拆；若政府認為會威脅國家安全，更可強制出售特定企業。而中國與澳洲因新冠肺炎疫情、《港區國安法》等問題而關係緊張，中方近日對澳洲進口大麥徵收關稅，並對其進口葡萄酒展開反傾銷立案調查。