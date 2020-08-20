新冠肺炎：澳洲航空淨虧損19.6億澳元　料明年中恢復國際航班

新冠肺炎疫情下，全球航空業大受衝擊。澳洲航空周四（19日）公布，2020年度稅後淨虧損達19.6億澳元（約109億港元），是公司歷來最大的年度虧損之一。行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）預期，最快要到明年7月才會恢復國際航班。

澳洲航空稅前基本利潤為1.24億澳元（約6.9億港元），好於市場預期，但與上個財政年度的13.3億澳元（約74億港元）相比則大跌九成。喬伊斯稱，疫情將繼續對公司業務產生巨大影響，是公司百年來遭遇最具挑戰的時期，預計2021年度將出現重大基本虧損。他指，過去數月不得不做出一些艱難決定來保障公司未來，至少6000人離開崗位，還有上萬人會停工很長時間，疫情對所有航空公司帶來的影響是災難性。

除了澳洲與新西蘭在疫情期間設立的安全旅遊計劃可往返兩地外，澳洲航空的其他國際航班預計會在明年中重啟。喬伊斯表示，赴新西蘭的航班相信可比其他國家更快重開，而美國則可能要等到疫苗正式面世，預期明年底才重開赴美航班。