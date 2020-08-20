500學生包圍教育部示威　教育部長求對話反被噓

泰國的反政府示威持續，曼谷約500名學生周三（19日）來到教育部外抗議，要求政府改革教育制度，批評總理帕拉育無能理應下台。教育部長納塔蓬到場嘗試與學生對話不果，反遭喝倒釆。另有一名饒舌歌手及4名民主運動人士在示威中被捕。

示威學生身穿校服並繫上白絲帶，在教育部外高舉電影《飢餓遊戲》的「三指禮」手勢，並高呼口號，部分人把白絲帶綁在教育部的閘門上。學生代表呼籲當局，廢除涉侵人權的髮型校服規定及早上升旗禮，並要求減少公立學校的質量差距。納塔蓬及其下屬出來嘗試對話，但學生僅報以噓聲及罵聲，指他來得太遲應到後方去，在該國講求尊重長輩的教育體制下實屬罕見。

納塔蓬在烈日下應要求走到示威者後方坐下，聆聽及寫下在場人士的訴求。他離開現場前表示，只要學生的意見對國家有益，會很高興他們勇於發聲，在這個年紀關心政治，又指所有人民的未來取決於他們。但學生們未受感動，繼續奚落他並做出拇指向下的手勢。有15歲學生指出，如果只在校園內示威難以引起關注，認為影響愈廣效果愈好。

另外，「饒舌反獨裁」團體主要成員德查通（Dechathorn Bamrungmuang）及4名民主運動人士，因積極參與近日的示威被捕，面臨煽動暴亂的罪名。德查通周四（20日）在Facebook上發布自己被帶往曼谷警署的照片。