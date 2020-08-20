美擬不判死IS英籍劊子手　換取英國提供起訴證據

有「披頭四」之稱的恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）的4名英籍劊子手，被指虐待和殺死西方人質，其中二人前年落網，被美軍扣留於伊拉克。正試圖引渡並起訴兩人美國司法部周三（19日）表示，已向英國政府表明，即使兩名劊子手被定罪，亦不會判以死刑，以換取英國向美方提供起訴二人的證據。

兩名劊子手分別是科特伊（Alexanda Kotey）和埃爾沙伊赫（El Shafee Elsheikh），他們涉嫌在敍利亞虐待和斬首美國救援人員、記者和其他人質，2018年在敍利亞遭庫爾德族民兵擒獲，惟美方至今仍未取得足夠證據起訴。美國司法部長巴爾周三致函英國內政大臣彭黛玲，指如果華府從英方獲取所需的據證和配合，美方打算在美國起訴。

英國法院曾裁定禁止政府與華府分享證據，源於美國未能保證不執行死刑，因此今次舉動或有助起訴兩名被告。巴爾在信中亦要求英國必須在10月15日之前解決法律爭端，否則將會移交被告到伊拉克受審。英國當局稱已收到信件，但稱首要工作是保護國家安全和替家屬尋求公義。