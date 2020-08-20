新冠肺炎：新增288宗確診　政府索教徒名單調查

南韓周四（20日）新增288宗新冠肺炎病例，是連續第7日錄得3位數增幅。爆發群組感染的首爾愛第一教會再多53人確診，累計676人染疫，政府人員當日兩度上門要求取得教徒名單被拒。首爾市政府宣布，周五（21日）起禁止10人以上集會，違者可罰款300萬韓圜（約1.9萬港元）。

身穿防護服的調查員早上到首爾愛第一教會要求取走教徒名單被拒，教會稱要有律師在場。至黃昏，調查員與教會溝通後再上門，但今次教會律師及職員又要求官員出示搜查令，再度拒絕讓調查員進入教會，雙方糾纏3小時後調查員才能入內。教會指，此前已兩度向政府提交900名教徒的名單，但承認估計有2000至3000名教徒。

首爾目前實行第二階段防疫，室外聚集人數上限為100人，市政府收緊禁聚令至10人，是保持社交距離的第三階段措施之一，有效期至本月30日午夜。總統文在寅呼籲宗教界做好防疫措施，總統府青瓦台正加強內部防疫措施。

此外，新西蘭政府3月尾實施居家令，但4月才正式通過成為法例。當地高等法院周三裁定，居家令實施的首9天屬於違法，認為政府未通過法例前要求民眾留在家中的做法違反公民權利。