自出娘胎後從沒剪過　9歲男童為癌童落髮

英國埃塞克斯郡一名9歲男童，自出娘胎從沒剪過髮，他早前在醫院見到不少兒童因治療癌病而掉頭髮動了惻隱之心，決定為他們做點事。他周二（18日）把一頭長長秀髮剪掉，捐給慈善機構製作假髮送贈病童，並為他們籌款。

善心男童斯坦科姆（Reilly Stancombe）多年沒剪髮，至今已長至臀部以下。他說最初只長及肩膊，其後因為仰慕皇馬球星加里夫巴利（Gareth Bale）的飄逸長髮，決定繼續留下去。斯坦科姆的母親表示，兒子一頭長髮已成了其標誌，亦令他廣為街坊鄰里熟悉。

斯坦科姆日前受訪稱，早前因小病到醫院，看見很多患癌兒童因掉頭髮惹來旁人奇異目光，於是決定捐出自己的頭髮，用來製作假髮送贈癌病童。斯坦科姆周二到髮型屋，首次剪掉陪伴多年的秀髮，他坦言對於這個新嘗試有點害怕，但望見自己全新的帥氣短髮，又十分滿意。

斯坦科姆這次善舉感動不少網民，其愛心事迹在英國媒體播出後，更啟發了同齡兒童紛紛倣效。除剪髮外，斯坦科姆還在眾籌平台，為一個治療患癌兒童的慈善機構募捐，起初目標僅是100英鎊（約1000港元），但他目前已籌集到3300英鎊（約3.4萬港元）。