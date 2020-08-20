總統下令監視北約動向　立陶宛擬制裁32名高層

白羅斯反政府示威持續近兩周仍未平息，總統盧卡申科周三（19日）下令國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）中將監視北約軍隊動向，並下令內政部盡快平息首都明斯克的街頭騷亂。他強調，白羅斯不會讓步，堅決抵抗磨刀霍霍的外部勢力。

赫列寧下令，西方作戰司令部下轄部隊配備戰術導彈及火箭炮營，以及無人機與防空系統。駐守格羅德諾地區的軍隊亦連日舉行演習，調動坦克、機械化步兵營、傘兵及炮兵部隊。赫列寧已要求軍方草擬計劃，舉行額外防衞演習。

另一邊廂，盧卡申科出席國家安全會議時表示，人民對反政府示威感到疲倦，他們希望和平及寧靜，下令內政部盡快恢復明斯克的街頭秩序。他又指，已下令外交部向外國通報國內情況，並警告西方國家不要試圖干涉白羅斯內政。中國傳媒日前曾報道，支持政府人士在明斯克出席集會，但被揭誤用反對派集會的畫面。

歐盟宣布制裁前夕，立陶宛外交部長林克維丘斯（Linas Linkevicius）宣布，已就白羅斯政府使用過分武力及操控選舉，準備制裁盧卡申科在內32名白羅斯高層官員，名單交由內政部批核。