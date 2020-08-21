英籍華漢販毒罪成遭赤裸笞刑　英外交部譴責體罰

英國倫敦一名31歲男子4年前在新加坡被判販毒罪成，被判囚20年兼24下笞刑。男子就鞭刑上訴但失敗，最終於周二（18日）服刑，被赤裸綁在木架上鞭打24下。英國駐新加坡高級專員公署發聲明譴責事件。

31歲譯音姓袁葉明（Ye Ming Yuen，音譯）的男子在倫敦出生，就讀倫敦的西敏學校，至2007年搬到新加坡居住，於2016年8月被裁定6項販毒罪名成立，被判監20年及24下笞刑，但上周新加坡法院駁回他笞刑上訴，最終要被鞭打24下。英國駐新加坡高級專員公署發聲明指，英方強烈反對任何情況的體罰，予以譴責。

袁男的姊姊表示，哥哥一直很害怕，其身體及精神難以一次過承受24下笞刑；但據知他在被罰過程很堅強。她又表示知道兄長以前曾犯錯，理應受罰，但稱︰「我們知道這是不同法律的國家，應該要尊重法律，但20年監禁還不夠嗎？」

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020