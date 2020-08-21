恐怖繁殖場41隻狗瘦至皮包骨 負責人被控虐待動物

西班牙警方早前在托利多省郊外的一處農場，發現41隻嚴重營養不良的狗隻，牠們全部都瘦至皮包骨，一名負責照顧這些狗隻的女子被捕。據報涉案的農場懷疑是獵狗的繁殖場。

警方在接到當地動物慈善組織的舉報後突擊搜查該農場，發現該批可憐的狗隻，牠們除了嚴重營養不良，還有脫水和器官受損等症狀，居住環境惡劣且不衞生。

狗隻獲救後，其中有29隻虛弱得無法進食，需接受靜脈注射。全部狗隻暫獲安置在慈善機構，待健康狀況好轉才為牠們另覓新居，據報牠們康復情況理想。

這些狗全部沒有按法例要求植入晶片，被捕女子將會被控虐待動物和殘酷對待動物等罪名。

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