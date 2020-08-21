16歲少女疑遭逾30男輪姦　總理斥是反人道罪行

以色列警方目前正調查一宗駭人聽聞的輪姦案，當地一名16歲少女懷疑被30多名男子輪流侵犯，總理內塔尼亞胡直斥是一宗反人道罪行。

報稱受害的少女在上周五（14日）報案，目前已有兩名疑皆為27歲的疑犯被捕。案情指，受害人本月較早前與一名友人到訪南部度假小鎮埃拉特（Eilat），期間認識了該友人的一群朋友。大夥兒之後一同去喝酒，喝完酒後受害少女要上廁所，於是去到一間酒店，其後她就被人帶上酒店房，在醉酒的狀態下遭一群男子輪姦。據報這些男子中有些人並非互相認識，他們在酒店房門外「排隊」輪流入內侵犯該少女，有人更將獸行用手機拍下。少女的友人曾經試圖阻止，但不成功。

其中一名疑犯因為被發現手機中藏有涉案的影片及與少女聯絡的短訊而被捕。但他否認有和少女聯絡，稱是有人用了他的手機。該疑犯又指有超過30名男人與案中少女發生性行為，但他稱閉路電視錄像可以證明那是經少女同意的性行為。

總理內塔尼亞胡在評論今次案件時，稱要將該負上負任的人繩之於法，他在社交網站發文稱：「這令人震驚，沒有其他字句可以形容。這不單是對於少女犯下的罪行，也是一反人道罪行，應受盡譴責。」

國防部長甘茨（Benny Gantz）稱警方正就案件進行調查，他斥責犯案者靈魂墮落、道德敗壞，又稱會支持受害人。

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