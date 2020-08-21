乘客機上突發病　退休護士出手成功救人

泰國曼谷一名乘客日前乘坐亞洲航空的客機途中發病，全身不斷抽搐，且呼吸困難，幸得在場一名退休護士協助，成功撿回一命。該名退休護士的行為被其他乘客拍下，獲網民大讚。

該班編號FD 3229的航班從曼谷廊曼機場起飛前往喀比，30分鐘後，一名乘客突發疾病，抽搐不斷、嘴冒白沫。乘客沙倫在facebook透露，事發時他睡著了，後被機艙的一陣喧嘩聲吵醒，有乘客大聲呼喊機組人員救援，他立即轉身過去查看，被眼前的情景嚇了一跳。坐在旁邊的一名女乘客見狀，立即起身前往協助，先讓人把發病乘客側躺下來，然後呼叫機組人員給乘客吸氧。沙倫形容一切都發生得非常快，直到乘客脫離危險，大家才放心。

原來該名女乘客曾是叻差威提醫院的護士，5年前已退休，當天她與兒子往前到喀比旅遊。她說，救人是醫護人員的天職，看到乘客發病，第一反應就是衝上去協助，當時飛機上也有一名醫生，對方也立即上前救援，她才是真正的英雄。

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